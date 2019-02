Granaat uit Eerste Wereldoorlog gevonden in chipsfabriek Hongkong

In een chipsfabriek in Hongkong is tussen een lading aardappels uit Frankrijk een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, zonder pin.

De granaat had een omtrek van 8 centimeter en zat onder de modder. Het projectiel was volgens de politie in Hongkong "instabiel". De omgeving van de fabriek werd afgezet en de granaat is veilig tot ontploffing gebracht.

Het projectiel is mogelijk van Duitse makelij en is hoogstwaarschijnlijk opgegraven in een aardappelveld in Frankrijk.

Vaker bommen gevonden

In Hongkong worden ook weleens explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Vorig jaar werd een bom opgegraven bij werkzaamheden in de buurt van een druk zakencentrum.

Het explosief was van Amerikaanse makelij en was niet ontploft bij een bombardement op Hongkong, dat tussen 1941 en 1945 werd bezet door Japan.