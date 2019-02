Weggebruikers hebben gevaarlijke toeren uitgehaald op de A29 bij Klaaswaal in Zuid-Holland. De snelweg was daar afgesloten na een aanrijding. Automobilisten negeerden rode kruizen of reden achteruit om niet te hoeven wachten.

De politie noemt de capriolen op Twitter levensgevaarlijk en heeft alvast een mededeling voor de bestuurders die in de fout gingen: