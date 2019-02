Colombiaanse leger doodt dissidente rebellenleider in Amazone

Het Colombiaanse leger zegt dat het een rebellenleider heeft gedood die zich niet aan het vredesakkoord met de FARC hield. De 52-jarige Rodrigo Cadete werd samen met negen andere militanten omgebracht bij een operatie in het zuiden van Colombia.

Cadete weigerde de strijd op te geven na het akkoord tussen de Colombiaanse regering en rebellengroepering FARC in 2016. Hij hield zich schuil in de Amazone en probeerde de ongeveer 1700 FARC-rebellen te verenigen die hun wapens nog niet hebben neergelegd.

De Colombiaanse president Iván Duque zegt dat met Cadete een van de meest gevreesde terroristen in het land is gedood, al is de strijd in het zuiden volgens de regering nog niet voorbij.

Gesprekspartner

Cadete zat aan tafel bij de vredesgesprekken tussen de FARC en de Colombiaanse regering in de Cubaanse hoofdstad Havana. Na vier jaar onderhandelen, weigerde hij vervolgens het akkoord te accepteren.

De grote meerderheid van de FARC-rebellen legde wel zijn wapens neer. Met het vredesakkoord kwam er een eind aan decennia van gewapend conflict. Sindsdien heeft ook het toerisme in Colombia een vlucht genomen.

Vorige maand werd het land opgeschrikt door een bomaanslag bij een politieacademie in de hoofdstad Bogotá. De regering houdt guerrillabeweging ELN verantwoordelijk voor die aanslag en heeft maatregelen aangekondigd tegen de groepering.