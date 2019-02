Modderlawine sleurt auto's en huis Boliviaans ravijn in

In Bolivia zijn zeker acht mensen om het leven gekomen toen de voertuigen waarin ze zaten werden gegrepen door een modderlawine. De auto's werden over de rand van de weg geduwd, een ravijn in. Daarbij raakten ook zeventien mensen gewond.

De lawine greep zeker zes auto's die op een bergweg reden bij de plaats Caranavi, ten noorden van La Paz. Ook een huis dat naast de weg stond en zijn bewoners werden meegesleurd door de stroom van modder en puin, melden Boliviaanse media.

Noodweer

Hulpdiensten hebben tenminste acht mensen uit het ravijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie en brandweer hebben de weg inmiddels grotendeels vrijgemaakt. De verwachting is dat die vandaag weer opengaat voor verkeer.

In de omgeving van Caranavi is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen, waardoor rivieren in het gebied zijn overstroomd en op meerdere plaatsen modderlawines zijn ontstaan. Vanwege het noodweer zijn tientallen mensen geƫvacueerd.