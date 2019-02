Wekdienst 3/2: Super Bowl en wie wint finale Heel Holland Bakt?

Wat heb je gemist?

D66 is er geen voorstander van dat de Joint Strike Fighter (F-35) wordt uitgerust met kernwapens. Partijleider Rob Jetten zei in Met het Oog op Morgen dat kernwapens op vliegtuigen niet leiden tot een betere wereld.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken stelde deze week in een rapport dat de spanningen in de wereld toenemen. De Raad, onder voorzitterschap van oud-CDA- en NAVO-voorman Jaap de Hoop Scheffer, pleit juist wel voor voortzettingen van de kernwapentaak van de F-16.

Naast D66 is een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder ook coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, tegen het voortzetten van de nucleaire taak van de F-16-straaljager met de nieuwe F-35. Nederland is sinds woensdag in het bezit van het eerste Joint Strike Fighter.