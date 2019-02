Wat alle aandacht voor Heel Holland Bakt met kandidaten doet

Vanavond is de finale van Heel Holland Bakt. Dan wordt duidelijk wie de beste thuisbakker van Nederland is: Anna, Maroeska of Nicole. Het populaire MAX-programma wordt iedere week door zo'n 3,5 miljoen mensen bekeken. Deelname opent deuren, ook voor degenen die niet de finale halen. Je wordt herkend op straat of in de kroeg en krijgt allerlei verzoeken of aanbiedingen.

Kim, Cas en Vincent moeten de ontknoping van deze HHB-editie op de bank volgen, maar hebben wel meegemaakt wat in de schijnwerpers staan met je doet. "Ik had nooit gedacht dat deelname zo veel impact zou hebben op mijn leven", zegt Cas Wolters. In de trein, op straat of op weg naar school is hij "heel wat keren" aangesproken door fans. Hij heeft het gevoel dat iedereen hem kent.

Cas (23), die een gehoorbeperking heeft, groeide samen met zijn gebarentolk Wieke uit tot publiekslieveling. En dat bood allerlei kansen om andere slechthorenden te kunnen helpen. "Zo mocht ik vrijdag de 'bakgebaren' die ik samen met Wieke heb bedacht introduceren aan het Nederlands Gebarencentrum. Inmiddels zijn ze dus gestandaardiseerd, supercool!"