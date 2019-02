Twee gewonden bij schietincident in zalencentrum Beckum

Bij een schietincident bij een zalencentrum in Beckum bij Hengelo zijn aan het eind van de avond twee gewonden gevallen. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Even voor middernacht kreeg de politie een melding van een schietincident in en buiten zalencentrum Beckum Palace in Beckum. Zo'n tien politieauto's en drie ambulance waren snel ter plaatse.

De twee gewonden, waarvan een nog zelf naar de ambulance kon lopen, zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, meldt RTV Oost. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend.

Tijdens de schietpartij waren er enkele honderden bezoekers in het zalencentrum. Zij mochten het pand pas rond 02.00 uur verlaten vanwege het politieonderzoek. Er is vooralsnog niemand aangehouden.