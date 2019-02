'Elizabeth geëvacueerd bij brexitrellen'

De Britse overheid heeft plannen klaarliggen om koningin Elizabeth te evacueren als er hevige brexitrellen ontstaan in Londen. De Sunday Times en de Daily Mail schrijven dat plannen uit de Koude Oorlog daarvoor recent zijn geüpdatet.

Het zou gaan om maatregelen in het geval er tekorten in Groot-Brittannië ontstaan door een no-deal-brexit. Er zouden dan rellen kunnen ontstaan door gebrek aan voedsel of medicijnen doordat import uit de EU stroef verloopt.

"We hebben mensen in dienst die over elke situatie moeten nadenken", zegt een regeringswoordvoerder tegen de Daily Mail. "Het zou nalatig zijn als we de royals daarbij niet betrekken, hoe vergezocht het scenario misschien ook lijkt."

'Bangmakerij'

De plannen werden oorspronkelijk opgesteld na de Cubacrisis, om de koningin in veiligheid te brengen als Rusland een kernaanval uitvoerde. De leden van het Koninklijk Huis zouden dan in grote haast worden overgebracht naar veiligere locaties, zoals een geheime regeringsbunker of landhuizen buiten de stad.

De Times zegt te weten waar de koningin moet worden ondergebracht, maar heeft ingestemd dat niet openbaar te maken.

De Daily Mail noemt de plannen lachwekend en bangmakerij door tegenstanders van de brexit. Brexiteer Jacob Rees-Mogg spreekt in de krant van "over-enthousiaste functionarissen" met weinig verstand van geschiedenis.

"De plek van de vorst is altijd in de hoofdstad. Dat heeft de koningin-moeder, de vrouw van George VI, wel duidelijk gemaakt tijdens de Blitz", stelde Rees-Mogg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde de koning zijn paleis te verlaten, hoewel Londen werd bestookt door de Duitsers.