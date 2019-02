Franciscus eerste paus op Arabisch schiereiland

Paus Franciscus wordt later vandaag de eerste paus die het Arabische schiereiland bezoekt. Hij arriveert vanavond in de Verenigde Arabische Emiraten voor een bezoek van twee dagen.

De reis staat in het teken van toenadering tussen verschillende geloven. "Geloof in God verenigt en brengt geen tweedeling. Het brengt ons samen, ondanks verschillen. Vijandelijkheden en afkeer verdwijnen", zei de kerkleider in een videoboodschap voorafgaan aan het bezoek.

Op het Arabische schiereiland wonen zo'n twee miljoen katholieken, voornamelijk buitenlandse werknemers als Filipijnse schoonmakers. In de emiraten zijn ze relatief vrij om hun geloof te belijden. In buurland Saudi-Arabiƫ, waar de twee heiligste plekken voor moslims liggen, zijn kerken juist verboden.

Franciscus prees de emiraten als "een land dat ijvert voor co-existentie en broederschap, dat een ontmoetingsplek voor verschillende beschavingen en culturen wil zijn".

In Abu Dhabi zal Franciscus een mis opdragen voor 120.000 mensen. Ook brengt hij een bezoek aan de Grote Moskee daar. Daarnaast ontmoet hij de kroonprins.