Man dreigt met vuurwapen in trein

De politie heeft op station Velp twee personen gearresteerd die met een vuurwapen dreigden in een trein. Op het station waren daarvoor aan het eind van de avond veel agenten aanwezig.

De mannen zouden met het wapen hebben gedreigd toen de conducteur om hun vervoersbewijs vroeg. Agenten in kogelwerende vesten haalden de twee uit de trein. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Andere inzittenden van de trein worden gehoord en krijgen slachtofferhulp aangeboden. Op het station is het inmiddels weer rustig.