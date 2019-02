Ex-president Ivoorkust Gbagbo mag naar België

Oud-president Gbagbo van Ivoorkust mag voorlopig in België wonen in afwachting van het hoger beroep in zijn strafzaak. Hij werd vorige maand vrijgesproken door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag en zijn vrijlating werd gisteren bekrachtigd.

Aan de vrijlating is de voorwaarde verbonden dat Gbagbo in een nabijgelegen land moet verblijven tot het beroep dient dat de aanklagers hebben ingediend. Het hof wendde zich tot België en dat verzoek is goedgekeurd, heeft het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd tegen persbureau Belga.

Gbagbo werd vervolgd voor zijn rol bij de burgeroorlog in 2010 en 2011 in Ivoorkust. Hij weigerde bij de verkiezingen in 2010 zijn nederlaag toe te geven en bij de gewelderuptie die volgde kwamen zo'n 3000 mensen om.

Te weinig bewijs

De oud-president werd voor het Strafhof gedaagd in Den Haag en zat zeven jaar in voorarrest in Scheveningen. Hij werd verdacht van verantwoordelijkheid voor moorden, martelingen en verkrachtingen, maar het ICC oordeelde dat er te weinig bewijs tegen hem was.

De inmiddels 73-jarige Gbagbo heeft familie in België, maar wil naar verluidt uiteindelijk weer naar Ivoorkust terug. Hij loopt bij een terugkeer wel het risico te worden opgepakt; in januari vorig jaar werd hij bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor verduistering van geld.