De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een ggz-instelling in het Brabantse Dongen. Agenten grepen in toen een vrouw, die er onder behandeling is, hen bedreigde.

De agenten waren op verzoek van een arts van de patiënt meegekomen bij een bezoek. Daarop trok de vrouw een mes. Na enkele waarschuwingsschoten kon ze worden overmeesterd.