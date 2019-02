Ooggetuige overstromingen Australië: ik heb nog nooit zo veel regen gezien

Reddingsbrigades die rondrijden met bootjes op het dak, water in de straten en lege schappen in de supermarkten. De Nederlandse journaliste Pauline den Hartog Jager (29) vertelt over de situatie in de Australische stad Townsville waar ze op reis is. De toegangswegen rond de stad zijn overstroomd en onbegaanbaar. De stad is bestempeld als rampgebied.

Noord-Australië kampt met de grootste regenval in een eeuw tijd. Het regent nog steeds en volgens de voorspellingen blijft dat voorlopig zo, zegt Den Hartog Jager. "Ik heb nog nooit zo veel regen in mijn leven gezien. Ik had vanmiddag twee poncho's aan, maar je wordt gewoon toch zeiknat."

Het hostel waar ze logeert, ligt in een hoger gelegen gebied en daar is alleen de receptie ondergelopen. "We zitten hier nog redelijk veilig, omdat we op de derde verdieping zitten en het hostel in een net iets hogere straat ligt. Maar op andere plekken is het echt drama."

De rivieren hebben hun maximumcapaciteit ver overschreden en de druk op de dam bij Townsville wordt groter. Veel mensen in lager geleden gebieden zijn uit voorzorg geëvacueerd, weet Den Hartog Jager. "Een paar werknemers uit het hostel hier mogen hun huis niet meer in en blijven ook maar hier slapen. Een vrouw is gisteren aangekomen met haar twee katten want die moest ook haar huis uit."

Supermarkten in de stad kunnen niet meer bevoorraad worden, wat ertoe leidt dat zaken eerder dichtgaan of schappen leeg laten: