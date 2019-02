Centraal-Afrikaanse Republiek en gewapende milities bereiken akkoord

De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek en veertien gewapende groeperingen hebben een vredesakkoord bereikt, na onderhandelingen in de Sudanese hoofdstad Khartoem. De overeenkomst is een belangrijke stap voor het beƫindigen van een jarenlange strijd, die aan duizenden mensen het leven heeft gekost.

"Dit is een geweldige dag voor de Centraal-Afrikaanse Republiek en zijn inwoners", zegt een vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie. In het land woedde een burgeroorlog sinds begin 2013, toen moslimrebellen de macht in de hoofdstad Bangui overnamen. Christelijke milities vochten terug en namen wraak.

Over het vredesakkoord is nog weinig inhoudelijks bekend. De Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties zeggen nog te werken aan de verfijning van het principe-akkoord.

Straatarm

De straatarme Centraal-Afrikaanse Republiek heeft zwaar geleden onder de burgeroorlog. Naast de duizenden doden zijn volgens de VN zo'n 640.000 mensen op de vlucht geslagen als gevolg van het geweld in de voormalige Franse kolonie. De helft daarvan zijn kinderen. Gevreesd wordt dat duizenden kinderen zich, al dan niet onder druk, hebben aangesloten bij gewapende groeperingen.

Bovendien waarschuwde de VN in 2017 voor een dreigende genocide in het land. Moskeeƫn waren afgebrand en priesters en andere religieuze leiders om het leven gebracht.