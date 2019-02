Dode en gewonden bij schietincident in Antwerpen

Bij een schietincident op straat in Antwerpen zijn een dode en twee gewonden gevallen. Dat melden Belgische media. Twee mensen zijn opgepakt.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn de precieze omstandigheden nog niet helemaal duidelijk, maar stapte iemand af op twee mannen en schoot hij hen neer. Het derde slachtoffer zou een omstander zijn. De verdachten zouden een vader en zoon zijn.

De VRT meldt op basis van getuigen dat het incident mogelijk met een afrekening tussen Turken en Koerden te maken heeft. In dezelfde straat in Antwerpen-Zuid ging het in 2017 ook al eens mis tussen aanhangers van de Koerdische PKK-partij en Turkse inwoners. 41 mensen werden toen opgepakt na een massale vechtpartij waarbij verschillende gewonden vielen.