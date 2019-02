IJshockeyhal Thialf na twee maanden weer open

De ijshockeyhal in Heerenveen is weer open. De hal was vorig jaar december met onmiddellijke ingang gesloten op last van burgemeester Van der Zwan omdat de dakconstructie onveilig zou zijn. Met het aanbrengen van steunbalken en metalen strips over de volledige lengte van het dak is de hal nu weer veilig.

De Thialf-hal (niet te verwarren met de schaatsbaan) ging op 6 december dicht. Een onderzoek, waarbij de belasting van het dak en draagconstructie werd getest met zware gewichten, wees later uit dat de sluiting terecht was.

"In de praktijk blijken er toch meer vervormingen te zijn in het dak dan wat we hadden verwacht. Dus dan is de situatie niet veilig", zei de burgemeester op 22 december. Dat was de reden om het gehele dak aan te pakken.

Nieuwe constructie kan het tien jaar uithouden

Volgens de gemeente Heerenveen kan de nieuwe constructie het zeker tien jaar uithouden. "We zijn blij dat we de datum van 2 februari hebben gehaald", zegt wethouder Zoetendal van Heerenveen bij Omrop Fryslân.

De vaste bespelers van de hal, de ijshockeyclub UNIS Flyers, zijn ook tevreden. Maar de club wil meer. Voorzitter Henk Hoekstra wil het liefst een geheel gerenoveerde of nieuwe hal bouwen, met een aparte hal voor trainingen. "Een voetbalvereniging doet het ook niet met één veld", zo stelt hij.

De gemeente staat open voor die plannen, maar zegt een jaar nodig te hebben om daarover een besluit te nemen.