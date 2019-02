Overleg over opvang zeehonden loopt stuk

Het overleg over een professionele opvang van zeehonden is stukgelopen. Vier van de vijf organisaties die op verzoek van minister Schouten in gesprek waren, zijn volgens Omrop Fryslân uit het overleg gestapt. Volgens de organisaties is er te weinig aandacht voor de belangen van zeehonden.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei vorig jaar zomer op basis van wetenschappelijk onderzoek dat het goed gaat met de zeehond in Nederland. Er is een gezonde populatie van ruim 14.000 dieren in Nederland: 9000 gewone en 5100 grijze zeehonden. Wat de commissie van wetenschappers betreft, hoeven zeehonden alleen nog te worden opgevangen als ze gewond zijn geraakt door menselijk handelen.

Zeehondenakkoord

Op verzoek van de minister gingen de vijf opvangorganisaties - die alle vijf op eigen wijze opvang verzorgen - samen met de kustprovincies in overleg. Dat zou tot een zeehondenakkoord moeten leiden, met als einddoel een professionele zeehondenopvang in Nederland.

Het overleg is nu spaak gelopen. In november 2018 stapte stichting DierenLot al op. "Onze stichting wordt gedegradeerd tot partij die alleen mag meedenken over de communicatie van een akkoord. Voor deze figurantenrol heeft Stichting DierenLot bedankt", aldus een verklaring toen.

Nu stappen ook Reddingsteam Zeedieren, Zeehondenopvang Eemsdelta en Zeehondenfonds Lenie 't Hart uit het overleg. Zij zeggen dat "economische en politieke belangen de overhand hebben gekregen boven de belangen van zeehonden." Het Texelse Ecomare is nu de enige opvangorganisatie aan de overlegtafel.

Heel spijtig

Tineke Schokker, burgemeester van Vlieland en voorzitter van het overleg, reageert verrast. Zij wijst erop dat het overleg is gebaseerd op het advies van wetenschappers. "Die commissie heeft toen alle onderzoek wat er is, bij elkaar gezocht. Op basis daarvan hebben ze gezegd dat je niet meer hoeft op te vangen. Dat was het startpunt. Daar kun je niet omheen. Dat er dan toch een aantal mensen uit het overleg stappen en hun eigen koers varen, is heel spijtig", stelt ze.

Schokker is vastbesloten om door te gaan met het overleg over een zeehondenakkoord, met Ecomare en de provincies. Wat haar betreft, mag iedereen mag weer aanhaken. "Als ze het belang van de zeehond voor ogen hebben, kan het bijna niet anders dan dat ze weer willen meedoen. Ik hoop dat ze er nog eens over nadenken."