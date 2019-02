Hoge legerofficier Venezuela trekt handen af van Maduro

Een hoge generaal van de Venezolaanse luchtmacht heeft zijn steun aan de regering van president Maduro opgezegd en erkent zelfbenoemd staatshoofd Juan Guaidó als zijn president. Ook heeft hij andere militairen opgeroepen om mee te doen aan het protest tegen Maduro.

"De verandering naar democratie is op handen", zegt generaal Yánez in een video die op verschillende sociale media is verspreid. Hij noemt Maduro een dictator en stelt dat 90 procent van het Venezolaanse leger inmiddels tegen Maduro is.

Of Yánez nog in Venezuela is of dat hij het land heeft verlaten, is niet bekend. Het Amerikaanse persbureau AP zegt Yánez gesproken te hebben via een Colombiaans telefoonnummer. In dat gesprek bevestigde hij de inhoud van de video en zei hij geen verdere verklaring af te leggen, tot hij daarvoor toestemming krijgt van zijn opperbevelhebber. "En dat is president Juan Guaidó."