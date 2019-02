Doorsteek naar zee moet leegloop Fries dorp stoppen

Waarschijnlijk volgend jaar wordt de dijk aan de Waddenzee ter hoogte van het Friese dorp Holwerd doorgestoken. Tussen de zee en het dorp ontstaat zo een natuurgebied dat niet alleen voor vogels maar ook voor toeristen aantrekkelijk moet zijn. Het project Holwerd aan Zee geeft een impuls aan de economie van het leeglopende dorp, stellen de initiatiefnemers.

Het project is een grote stap dichterbij gekomen, meldt Omrop Fryslân. Na het Rijk en de provincie Friesland stelt nu ook de Nationale Postcodeloterij een miljoenenbijdrage beschikbaar.

Holwerd aan Zee werd in 2016 bedacht door een aantal inwoners van het gebied, die zich grote zorgen maken over de leegloop. Steeds meer mensen verhuizen uit het dorp, met als gevolg dat ook de voorzieningen onder druk staan. Het initiatief kreeg van begin af aan veel steun van de inwoners van Holwerd en de boeren in de omgeving.

Niet vechten tegen, maar leven met het water

Het plan komt erop neer dat na de dijkdoorbraak een groot binnendijks zoutwatermeer met getijdenwerking tussen Waddenzee en dorp komt te liggen. Bij dat meer staan bungalows, een haven en een hotel gepland. Er wordt ook gedacht over een plek vanaf waar drones kunnen vertrekken.

Tegelijkertijd ontstaat een uniek foerageergebied voor vogels. Directeur Fred Wouters van de Vogelbescherming is razend enthousiast omdat vooral het aantal kluten en grote sterns in het gebied al tientallen jaren terugloopt. "Dit is een baanbrekende stap," zegt Wouters, "Niet meer vechten tegen het water, maar leven met het water. Het is iconisch: het herstelt natuur, er komt een getijdenmeer en we helpen krimp om te buigen in groei."

Mensen en vogels profiteren

Samen met het Friese Landschap en de Waddenvereniging pleit de Vogelbescherming al jaren voor een natuurlijke overgang tussen de Waddenzee en het achterland. "Vele mensen én duizenden vogels profiteren," zegt Wouters. "Tot slot werken we met boeren samen om oplossingen voor verzilting dichterbij te brengen. Holwerd aan Zee is een grote stap voorwaarts voor mens en natuur."

In totaal kost Holwerd aan Zee 65 miljoen euro. Met bijdrages van het Rijk, provincie (samen ongeveer 17 miljoen) en de Postcodeloterij (15 miljoen) is nu de helft van het benodigde geld binnen. Dat is voldoende om aan de uitvoering te beginnen. De initiatiefnemers hopen dat het Rijk snel over de brug komt met de rest van het geld.