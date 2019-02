Winkel verbiedt lange jassen na diefstal dure gitaren in Dedemsvaart

Gitaarwinkel The Fellowship of Acoustics doet lange jassen in de ban na de brutale diefstal van twee peperdure gitaren. Twee mannen wisten in december ongezien te verdwijnen met de instrumenten. Uit beelden van bewakingscamera's blijkt dat ze de gitaren onder de lange jas hebben verstopt van een van de twee.

"Die jassen hangen we voortaan in de garderobe", zegt Rudi Bults van de gitaarwinkel bij RTV Oost.

De diefstal vond plaats op zondag 2 december, in het drukke weekeinde voor sinterklaas. Bults: "We hebben de mannen helemaal niet gezien die middag, het was zo razend druk. Ze hebben echt de tijd genomen. Voorafgaand aan de diefstal zijn ze een paar keer met andere mensen de winkel in en uit gegaan. Ze staan die middag wel vijf of zes keer op de video. Uiteindelijk hebben ze 2,5 minuut uitgetrokken voor de diefstal."

Een witgroene Lamborghini

Een van de twee gitaren is zo bijzonder, dat een kenner meteen weet dat hij uit Dedemsvaart komt. "Het is een Collings SoCo Deluxe met een kleur die je bijna nooit ziet. Ik vergelijk het wel eens met een wit groene Lamborghini. Die herken je ook meteen en die kan je ook niet zomaar na diefstal verkopen", aldus Bults. De andere gestolen gitaar is een 'gewone' Gibson. Bij elkaar vertegenwoordigen ze een waarde van bijna 11.000 euro.

Gisteren gaf de politie beelden van de diefstal vrij. Daarop is ook te zien dat de verdachten na de diefstal wegrijden in een witte Volkswagen Polo. De twee mannen worden ook verdacht van soortgelijke diefstallen in Amsterdam, Amersfoort en het Belgische Sint-Niklaas.