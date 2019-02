Bratwurstmuseum bij concentratiekamp Buchenwald lijkt van de baan

Het plan om het Duitse Bratwustmuseum te verhuizen naar een terrein dat vroeger deel uitmaakte van concentratiekamp Buchenwald lijkt van de baan. De museumeigenaar schrijft in een verklaring dat hij niet wist dat het terrein vroeger onderdeel was van het concentratiekamp.

"We voelen ons slachtoffers, want we zijn dagenlang uitgemaakt voor Nazi-zwijnen", zegt de eigenaar in Bild. Er wordt nu opnieuw beoordeeld of de locatie wel de juiste plek is voor een ode aan de braadworst.

In het Deutsches Bratwurstmuseum in Holzhausen is de geschiedenis, productie en consumptie van braadworsten te zien. De eigenaar is op zoek naar nieuwe locatie omdat het huidige gebouw te klein is voor de 50.000 bezoekers en 400 bussen die jaarlijks langskomen.

Ongepast

Politici, historici en Joodse organisaties vinden het ongepast om het museum op het terrein van Buchenwald te plaatsen. Op de plek werden in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 700 vrouwen gehuisvest die gedwongen werden in nabijgelegen fabrieken te werken.

Het ging om een satellietkamp van concentratiekamp Buchenwald, waar tussen 1937 en 1945 280.000 mensen vastgezet, 56.000 van hen overleefden dat niet door honger, ziektes en medische experimenten.