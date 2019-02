Explosies door meteorietinslagen op Cuba: 'Het was een grote vuurbal'

Ook op andere plekken werden explosies gemeld. Zelfs in Havana, zo'n 150 kilometer ten oosten van Vinales, werd het licht van de meteoriet waargenomen. "Het was duidelijk een grote", zegt de Spaanse toerist Jezus Nicolas tegen persbureau AP.

Op sociale media werd eerst gespeculeerd dat er een vliegtuig was neergestort. De overheid maakte later bekend dat een meteoriet boven het westen van het eiland in kleinere stukken was afgebroken. Op de grond zijn stukken zwarte stenen gevonden, afkomstig van de meteoriet.

Steen of ijs

Een meteoriet is een soort puin uit de ruimte en ooit onderdeel van een meteoroïde. Dat is een stuk steen of ijs dat door de ruimte zweeft, soms zelfs een stofdeeltje. Het kan van een komeet zijn afgebroken of gewoon een overblijfsel zijn van het ontstaan van het zonnestelsel.