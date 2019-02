'Mensen moeten weten wat er al 20 jaar in Venezuela aan de hand is'

Morris volgt de ontwikkelingen in zijn geboorteland op de voet. "De bevolking wordt door de aanhangers van Maduro geïntimideerd. Burgers worden gemarteld en er worden spullen op straat in de fik gestoken."

Hij heeft veel contact met mensen in Venezuela. Ontvoeringen en martelingen zijn volgens hem aan de orde van de dag. "Een oud-docent van mij werd vastgehouden door de politie en er werd een vuurwapen in zijn kont geduwd. Uiteindelijk moest er losgeld betaald worden om hem vrij te krijgen."

'Eten uit prullenbakken'

Zo heeft Morris nog veel meer verhalen over intimidatie van de politie en militairen. "Mensen zien beelden dat er uit prullenbakken wordt gegeten en hoeveel geweld er is. Dat gaat de hele wereld over via social media." Dat daar opwinding over is en dat er aandacht aan wordt besteed, vindt hij een positieve ontwikkeling. "Men moet weten wat er de afgelopen 20 jaar allemaal is gebeurd."

Volgens Morris hechten Venezolanen veel waarde aan social media. "Omdat ze daar vrij informatie kunnen delen en hun mening kunnen geven. Alle andere kanalen worden gecensureerd."

