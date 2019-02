'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid'

Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden niet op tijd opgepakt en onderzocht. Volgens Trouw komt dat door een nieuwe werkwijze bij Veilig Thuis, een samenwerkingsverband van organisaties die kindermishandeling en huiselijk geweld moeten aanpakken.

De organisaties kunnen het werk niet aan, blijkt uit onderzoek van de krant en daardoor zitten betrokken gezinnen soms lang in onzekerheid. Onder anderen huis­artsen en leraren moeten bij een vermoeden van een acute of structureel onveilige ­situatie nu altijd melding maken bij Veilig Thuis.

Maar de ambitie om binnen vijf dagen de veiligheidsbeoordeling te doen, werd in het laatste kwartaal van vorig jaar door slechts zeven van de 26 regio's gehaald.

Wachtlijsten

"De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe mensen moeten aantrekken en zittend personeel heeft trainingen gevolgd", zegt voorzitter Tanno Klijn van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. "Daardoor zijn er minder mensen beschikbaar geweest." Ook heeft Veilig Thuis soms te maken met wachtlijsten bij instanties waarmee wordt samengewerkt.

Bij Veilig Thuis komen jaarlijks tienduizenden meldingen binnen over kinderen of volwassenen die mogelijk in een acute of structureel onveilige situatie zitten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een leraar die bezorgd is over een kind met blauwe plekken of een buurvrouw die elke nacht gegil hoort.

Voorzitter Klijn gaat ervan uit dat de cijfers over een half jaar beter zijn, omdat de instanties dan gewend zijn aan de nieuwe werkwijze.