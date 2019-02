Een half uur sneller in Groningen, al is niet iedereen daar blij mee

Het wordt een spannende nacht voor de Nederlandse Spoorwegen. Voor het eerst test de vervoerder of de reis van Groningen naar Den Haag (en andersom) een kwartier korter kan worden. Als de testrit goed verloopt, is het de bedoeling dat de reis tussen de twee steden over een paar jaar zelfs een half uur korter wordt.

Ruim vijftien minuten tijdwinst klinkt als weinig, maar er komt een hoop bij kijken, zegt Corien Koetsier van de NS over de testrit. "Zo rijden we met andere treinen, slaan we een aantal stations over en rijden we op een bepaald traject 160 in plaats van 140 kilometer per uur. Dat maakt de rit echt anders dan anders."

Plannen om de verbinding tussen het noorden van Nederland en de Randstad sneller te maken, zijn er al jaren. Het bekendste plan was de aanleg van de zogenoemde Zuiderzeelijn: een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Miljarden euro's werden in de jaren 90 opzij gelegd, maar in 2007 besloot de Tweede Kamer alsnog om de Zuiderzeelijn niet te bouwen.

De huidige route gaat langs Lelystad, Dronten en Zwolle (blauwe lijn), de Zuiderzeelijn was door Friesland gegaan: