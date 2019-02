Last minute-transfer van Achterhoek naar Australië: 'Wel even hectisch'

Het is de dag na Deadline Day, de laatste dag in de transferperiode. Dat betekent dat het stof is gaan liggen en alle voetbalclubs de benodigde versterkingen in huis hebben óf net zijn misgelopen. Afgelopen maand schoten de spelers en transferbedragen voorbij. Maar wat betekent zo'n lastminutetransfer eigenlijk voor een voetballer en zijn omgeving?

"Het was wel even een knop omzetten", vertelt Bo Kwast vanuit Australië. Ze is de vriendin van voetballer Jordy Thomassen. De spits maakte gisteren officieel de overstap van De Graafschap in Doetinchem naar Adelaide United - een afstand van 16.000 kilometer.

Thomassen (25) en Kwast (22) kregen pas een paar dagen geleden te horen dat die club een optie was. Bij De Graafschap was de kans op speeltijd door andere winterse transfers een stuk kleiner geworden en dus kwam de zaakwaarnemer van Thomassen met Adelaide United op de proppen. "Daarna is het allemaal vrij snel gegaan", vertelt de voetballer. "Het was wel even hectisch."

'Vooral een mooie uitdaging'

Het stel was nog nooit in Australië geweest, maar had tijdens een vakantie op het Indonesische eiland Bali wel veel goede verhalen gehoord. Via internet zochten ze wat dingen op over de stad en de club. Drie dagen geleden stapten ze in het vliegtuig.

Dat betekende ook voor vriendin Bo dat ze ineens haar koffers moest pakken en afscheid moest nemen van haar familie. Toch ziet ze de verhuizing naar Australië vooral als een mooie uitdaging. Ze houdt de sociale mediakanalen bij voor een beautysalon en kan dat werk ook vanuit Adelaide blijven doen. "Er is hier wifi op de hotelkamer, dus dat is makkelijk."