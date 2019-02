1,2 miljoen mensen stapten over naar andere zorgverzekeraar

1,2 miljoen mensen wisselden met ingang van het nieuwe jaar van zorgverzekering. Dat komt neer op 7 procent van het totaal aantal verzekerden, zeggen brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland en informatiecentrum Vektis. De afgelopen jaren lag het overstappercentage alleen hoger in 2013 (7,2 procent).

Begin januari gingen de zorgverzekeraars nog uit van minder overstappers: 1,1 miljoen. De groep is dus iets gegroeid. Dat komt doordat zorgverzekeraars toen nog niet alle wijzigingen hadden verwerkt.

Mensen konden tot 1 januari hun verzekering opzeggen en hadden tot vandaag de tijd een nieuwe verzekering af te sluiten.

Bijna alle zorgpremies zijn gestegen. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is meer dan 400 euro per jaar. In onderstaande video wordt uitgelegd waarom premies zo uiteen kunnen lopen.