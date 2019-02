Doodgeboren kind kan vanaf volgende week geregistreerd worden

Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente om het kind op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP). Zij kunnen de naam dan zien op MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

De wetswijziging is een gevolg van een petitie in 2016 van ouders van levenloos geboren kinderen. Zij wilden wettelijke erkenning dat hun kind bestaan had. De Tweede en Eerste Kamer stemden unaniem in met het verzoek.

De wet geldt met terugwerkende kracht voor alle doodgeboren kinderen. Alleen ouders die bij de geboorte van hun kind niet in Nederland woonden, of sinds eind 1994 in het buitenland wonen, kunnen er geen aanspraak op maken.