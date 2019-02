Zilveren Camera gaat naar 'Sinking Cities Jakarta' van Cynthia Boll

Voor de fotoserie reisde Boll meerdere malen naar Indonesië om daar de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering vast te leggen. Volgens Marcel Molle, voorzitter van De Zilveren Camera, tonen de beelden op een indrukwekkende wijze hoe groot de impact van klimaatverandering is.

"De subtiele beelden van de vrouw in haar stoel, haar voeten in het wassende water; de koranschool met een verkleuring op de muur die laat zien hoe hoog het water kwam bij de vorige overstroming", oordeelt Molle. "Het is een serie die zowel fotografisch als journalistiek het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt."

Blader hieronder door de foto's van Cynthia Boll: