Nieuwe cao metaalsector: werknemer gemiddeld 3,3 procent erop vooruit

Na een conflict dat maanden voortsleepte, hebben werkgevers en werknemers in de 'grootmetaal' de strijdbijl begraven. 150.000 werknemers bij bedrijven als DAF, ASML en VDL krijgen een nieuwe cao.

Volgens vakbond FNV gaan ze er gedurende de looptijd van de overeenkomst (dertig maanden) gemiddeld 3,3 procent op vooruit.

Ook is er afgesproken dat ten minste 3000 uitzendkrachten een vast dienstverband krijgen. Oudere werknemers mogen daarnaast korter gaan werken met behoud van bestaande pensioenrechten.

Werknemers krijgen vanaf de eerste van deze maand een loonsverhoging van 3,5 procent. Op 1 juli komt daar bruto 58 euro bij en op 1 januari volgend jaar nog eens 116 euro.

Jongeren

Het akkoord is goed nieuws voor de werknemers die maanden hebben gestaakt, zegt FNV-bestuurder Petra Bolster. "Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. De lonen gaan in drie mooie stappen omhoog. Twee keer met een vast bedrag, zodat de lagere salarisschalen en jongeren er extra op vooruit gaan en de sector voor hen aantrekkelijker wordt. Maar ook de afspraken over het generatiepact en duurzame inzetbaarheid zijn erg belangrijk om het werk goed vol te kunnen houden."

De moeizame totstandkoming van de nieuwe cao heeft zijn sporen achtergelaten bij de medewerkers en de bedrijven in de sector, zegt werkgeversorganisatie FME. De organisatie komt daarom de komende tijd met een speciaal programma, waarbij de relatie tussen medewerkers en bedrijven weer moet worden genormaliseerd.