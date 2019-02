Hulporganisaties willen vrije doorgang na omgekomen onderkoelde kinderen

Intussen komen er steeds meer vluchtelingen bij. "Het kamp waar we de mensen opvangen is in de laatste weken verdriedubbeld", zei Geert Cappelaere, regio-directeur Midden-Oosten van Unicef in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben meer dan 20.000 mensen zien aankomen. We doen heel erg ons best om in het kamp de families van dekens, kleding en voedsel te voorzien."

Door de toestroom van vluchtelingen is er in het kamp een tekort aan tenten en sanitaire voorzieningen. Veiligheidsproblemen en bureaucratie maken het kamp slecht bereikbaar voor humanitaire hulp. Volgens Cappelaere moeten hulporganisaties betere toegang krijgen tot het kamp en tot de route naar het kamp, zodat mensen al eerder geholpen kunnen worden.

Nog beter zou een staakt-het-vuren zijn, aldus Cappelaere. "De belangrijkste actie is voor de strijdende partijen om te stoppen met vechten, zodat mensen niet meer op de vlucht hoeven te slaan."