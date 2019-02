Negen maanden geëist tegen rapper Mula B. vanwege vuurwapenbezit

Tegen rapper Mula B. is een celstraf van negen maanden geëist vanwege het bezit van een vuurwapen. De 29-jarige Hagenaar droeg dat, met veertien patronen, bij zich toen hij in oktober werd gefouilleerd door de politie.

Het wapen lag onder de bestuurdersstoel van zijn auto. Na zijn aanhouding zei hij dat het in zijn wereldje "heel gebruikelijk" is een wapen bij je te hebben omdat er bedreigingen over en weer zijn.

De officier rekent de verdachte aan dat hij vuurwapens verheerlijkt. "Als je de verdachte googelt dan kom je uit op of videoclips waarin gezwaaid wordt met wapens of op een poster van verdachte waarop hij staat afgebeeld met een mitrailleur."

Mula B. is de artiestennaam van Hicham Gieskes. Sinds 2016 heeft hij verschillende hits gehad.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei in januari in zijn nieuwjaarsspeech dat hij met rappers in gesprek wil om een eind te maken aan het verheerlijken van vuurwapengeweld. Ook pleitte hij voor zwaardere straffen voor wapenbezit.