Marineschip Zeeland helpt bij onderscheppen 2000 kilo drugs

Het marineschip Zr. Ms. Zeeland heeft begin deze week in samenwerking met de Caribische en Amerikaanse kustwacht in het Caribisch gebied een transport met 2000 kilo drugs onderschept.

Het transport viel op omdat de snelle boot die de drugs vervoerde verdachte bewegingen maakte. Een vliegtuig van de Caribische kustwacht dat de boot in de gaten hield, gaf de locatie door aan de bemanning van de Zeeland. Die patrouilleert sinds eind november in het gebied in het kader van de internationale samenwerking tegen drugssmokkel.