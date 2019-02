Bratwurstmuseum gepland bij concentratiekamp Buchenwald

In Duitsland reageert men verbaasd op plannen om het Bratwustmuseum in deelstaat Thüringen te verhuizen naar een terrein dat vroeger deel uitmaakte van concentratiekamp Buchenwald. Politici, historici en Joodse organisaties vinden het besluit ongepast.

"Het is vreemd om hier het Bratwurstmuseum neer te zetten, op een plek waar gevangenen verhongerd zijn", zegt een plaatselijk historicus. "Ik vind het museum geinig en relevant, maar vestig het alsjeblieft niet hier", reageert een links parlementslid.

In het Deutsches Bratwurstmuseum in Holzhausen toont de vereniging Freunde der Thüringer Bratwurst al sinds 2006 de geschiedenis, productie en consumptie van braadworsten. Topstuk is de allereerste rekening ooit voor een braadworst, uit 1404, in 2000 gevonden in een archief.

Omdat het huidige gebouw te klein is voor de 50.000 bezoekers en 400 bussen die jaarlijks langskomen, wil men verhuizen naar Mülhausen, "een ideale locatie in een pittoreske omgeving". Daar wil men op een terrein van 16 hectare voor 4 miljoen euro een museum, hotel, theater en een Institut für Bratwurstologie bouwen voor worstliefhebbers.

Satellietkamp

Al snel kwamen de eerste bezwaren binnen. De nieuwe plek blijkt ooit onderdeel te zijn geweest van concentratiekamp Buchenwald. In dit satellietkamp werden in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 700 vrouwen gehuisvest die gedwongen werden in nabijgelegen fabrieken te werken.

In Buchenwald werden tussen 1937 en 1945 280.000 mensen vastgezet, 56.000 van hen overleefden dat niet door honger, ziektes en medische experimenten.

Het museum zegt pas nu van de geschiedenis van de plek te horen, al zijn er volgens Duitse media nog enkele barakken blijven staan. "Een gebrek aan historisch besef", zegt een woordvoerder van het Buchenwald Herdenkingscentrum. De Joodse gemeenschap van Thüringen wil niet dat er gebouwd wordt op de plek.

Aandacht

Inmiddels zegt het museum bereid te zijn aandacht te besteden aan de geschiedenis van de plek, bijvoorbeeld met een plaquette of struikelstenen met namen van slachtoffers.

De gemeenteraad ging gisteravond in ieder geval akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan van het terrein. Er was slechts één tegenstem, van een raadslid dat vindt dat het museum de vleesindustrie verheerlijkt.