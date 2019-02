Geen 'fout' Pools vlees in Nederlandse handel

Er is geen vlees van zieke koeien uit Polen in de Nederlandse schappen beland. Polen heeft dinsdag een melding van het recente vleesschandaal gedaan bij het EU-waarschuwingssysteem voor onveilig voedsel en daarin werd Nederland niet genoemd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt zich dan ook geen zorgen dat vlees uit het schandaal naar Nederland is geëxporteerd. Een woordvoerder zegt dat goed te traceren is waar vlees naartoe gaat. Wel zegt ze dat de NVWA de situatie goed in de gaten houdt.

Gisteren werd bekend dat vlees van zieke dieren via illegale slachthuizen is geëxporteerd naar elf landen in de EU. Het schandaal kwam aan het licht doordat een Poolse journalist maandenlang undercover ging bij een slachthuis. Hij zag dat bedorven vlees als veilig werd bestempeld en dat zieke koeien geslacht werden voor consumptie.

Onschadelijk

De Poolse inspecteurs hebben het vlees volgens de regels teruggeroepen, maar benadrukken dat het niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Dat blijkt volgens de autoriteiten uit controles op vlees dat is teruggeroepen.

Inmiddels is bekend dat zo'n 800 kilo van de 2500 kilo geëxporteerd vlees naar Frankrijk is gegaan. De Franse minister van Landbouw spreekt van verschrikkelijke oplichterij en economische fraude.

