Hassan (20) uit Lelystad kocht vijf huizen in Venezuela als investering

De groep buitenlandse investeerders die huizen koopt, is volgens Alankouchi klein. De makelaar en zijn partners doen voor zover hij weet ook zaken met een Fransman, een Japanner en een Duitser. Ook sprak de Nederlander in het vliegtuig naar hoofdstad Caracas met Chinese investeerders.

Morele bezwaren heeft Alankouchi niet. Het is voor hem een kwestie van vraag en aanbod. "De bevolking die zijn huis te koop zet wil er juist vanaf. Ik dwing niemand om het te verkopen en betaal gewoon belasting."

'Die is echt groot'

De inwoner van Lelystad heeft twee appartementen in miljoenenstad Maracaibo, een in Caracas en twee huizen in Valencia. Een van die twee huizen is in feite een villa van 850 vierkante meter. "Die is echt groot; zes kamers en drie badkamers. Het kostte 138.000 dollar."

In de tijd van president Chávez werden eigendommen van buitenlandse investeerders in Venezuela soms geconfisqueerd door de staat. Maar voor zo'n scenario is Alankouchi niet bang. "Dat is het risico als ondernemer. Ik verwacht niet dat het zal gebeuren."

Uiteindelijk wil hij niet alle huizen weer doorverkopen. De villa wil hij "sowieso" houden om er elk jaar naartoe te kunnen op vakantie.