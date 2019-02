Geen Rubens, wel een bijzondere Wtewael naar Nederland

Het Centraal Museum in Utrecht heeft op een veiling in New York een schilderij gekocht dat al sinds 1933 op het verlanglijstje stond: De bruiloft van Cupido en Psyche van de Utrechtse schilder Joachim Wtewael (1566-1638). Het was de veiling waarop drie Nederlandse kunstinstellingen vergeefs een bod deden op een belangrijke tekening van Rubens, die werd verkocht door prinses Christina.

Wtewael schilderde vooral bijbelse en mythologische voorstellingen, vaak met een erotisch karakter. Dat geldt ook voor De bruiloft van Cupido en Psyche, een werk met olieverf op koper van 15,8 bij 20,4 centimeter, geschilderd rond 1602. Het Centraal Museum heeft al een aantal werken van Wtewael in bezit, maar nog geen mythologische voorstelling op koper, waar hij juist beroemd om is. Het museum spreekt dan ook van een "droomaanwinst".

Voor het werk is 5 miljoen dollar (ruim 4,3 miljoen euro) betaald, een bedrag dat mede door externe geldschieters bijeen is gebracht. Vooraf werd de verkoopprijs op 5 tot 7 miljoen dollar geschat. Een van de externe geldschieters is Vereniging Rembrandt, die tevergeefs meebood op de veiling van de Rubens-tekening van prinses Christina.

Het werk is in maart in Nederland te zien op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht.