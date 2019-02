Sneeuwlaag bedekt Nederland, geen grote problemen in de spits

Het verkeer moet tijdens de ochtendspits rekening houden met sneeuw. Vooral lokale en provinciale wegen kunnen glad zijn en het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd. In het zuiden van het land is het alweer droog. Het sneeuwgebied trekt weg richting het noorden.

Grote problemen door ongelukken zijn er op de weg vooralsnog niet. Wel zijn er op sommige plekken minder rijstroken begaanbaar, zegt Rijkswaterstaat.

De NS zet in het oosten en zuidoosten van het land en op de lijn tussen Amsterdam en Eindhoven minder treinen in. Die beslissing was gisteren al genomen in verband met de verwachte sneeuwval.

Als de sneeuw is weggetrokken, blijft het de rest van de dag waarschijnlijk droog. Vanmiddag gaat het dooien, waardoor het sneeuwdek weer verdwijnt.