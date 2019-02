Wekdienst 1/2: uitreiking Zilveren Camera en dure grondaankopen spoor

Wat heb je gemist?

Er is onnodig veel publiek geld gegaan naar de grondaankopen langs het spoor, zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat twee grondaankopen van ProRail in 2017 en 2018 niet verantwoord zijn verlopen.

Het gaat om percelen die in 2010 en 2014 door de NS zijn aangeboden aan ProRail. Omdat de stukken grond toen niet nodig werden geacht voor het werk van de spoorbeheerder, werden ze uiteindelijk verkocht aan private partijen. Die ondernemers kwamen in conflict met ProRail. "Hierdoor ontstonden vertragingen, noodzakelijke wijzigingen van aanlegprojecten en aanzienlijke kostentoenames", schrijft de staatssecretaris.