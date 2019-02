Facebook en Twitter verwijderen honderden nepaccounts en -pagina's

Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die vermoedelijk vanuit Iran, Rusland en Venezuela desinformatie hebben verspreid. Een deel van de accounts zou ook betrokken zijn geweest bij een beïnvloedingscampagne tijdens de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, eind vorig jaar, meldt The Washington Post.

De accounts zouden in de maanden voor de verkiezingen sociale en politieke onrust hebben willen veroorzaken. 418 accounts zouden afkomstig zijn uit Rusland. Dat land wordt vaak in verband gebracht met politieke beïnvloedingscampagnes via sociale media. Of de accounts iets te maken hebben met de Russische Internet Research Agency, een bekende 'trollenfabriek', kon Twitter niet met zekerheid zeggen.

Andere accounts waren afkomstig uit Venezuela. Volgens Twitter zijn er 764 Venezolaanse accounts verwijderd die zich eveneens bezighielden met de tussentijdse verkiezingen in de VS. Het platform heeft naar eigen zeggen een tweede beïnvloedingscampagne ontdekt en uitgeschakeld die zich richtte op de binnenlandse politiek in Venezuela.

Iran

Het grootste aantal verwijderde accounts was afkomstig uit Iran. Twitter had vorig jaar al een Iraans desinformatienetwerk ontdekt en zegt nu nog eens 2600 accounts te hebben verwijderd die daarmee te maken hadden. Het netwerk zou berichten over politiek van Iraanse staatmedia hebben verspreid. Ongeveer een derde van de berichten was in het Engels.

Ook Facebook zegt dat het bijna 800 Iraanse pagina's, accounts en groepen heeft verwijderd, niet alleen op het eigen platform, maar ook dat van dochter Instagram. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan "gecoördineerd niet-authentiek gedrag", waarmee wordt gedoeld op het verspreiden van nepnieuws en het toepassen van andere methoden om politiek en verkiezingen te beïnvloeden.

De pagina's, groepen en accounts hielden zich volgens Facebook voornamelijk bezig met campagnes die gericht waren op het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Ze verspreidden onder meer informatie van Iraanse staatsmedia. Zo'n 2 miljoen mensen zouden de pagina's en accounts hebben gevolgd op Facebook en Instagram.