Zorginstellingen doen het financieel beter

De personeelskosten stegen in 2017 met gemiddeld 1,7 procent. Dat kwam vooral doordat er meer medewerkers werden ingehuurd, zoals uitzendkrachten. De uitgaven daaraan groeiden met bijna 16 procent. De lonen van de eigen medewerkers stegen met 1,2 procent.

Cao-aanpassing

Dat het in 2017 financieel beter ging, is geen verrassing. Voor veel zorginstellingen was 2016 een zwaar jaar vanwege een cao-aanpassing. Ze moesten toen met terugwerkende kracht een onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren van voorgaande jaren uitbetalen. Daardoor leed één op de drie instellingen in 2016 verlies. In 2017 was dat teruggelopen tot één op de vijf.