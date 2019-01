Staatssecretaris: grondaankopen langs het spoor moeten beter

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur vindt dat de manier waarop ProRail grond bij het spoor aankoopt beter moet. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat twee grondaankopen in 2017 en 2018 niet verantwoord zijn verlopen. Volgens de staatssecretaris is er onnodig veel publiek geld naar de grond gegaan.

Het gaat om percelen die in 2010 en 2014 door de NS zijn aangeboden aan ProRail. Omdat de stukken grond niet nodig werden geacht voor het werk van de spoorbeheerder, werden ze uiteindelijk verkocht aan private partijen.

Die ondernemers kwamen in conflict met ProRail. Bij één van de partijen leidde dat tot rechtszaken. "Hierdoor ontstonden vertragingen, noodzakelijke wijzigingen van aanlegprojecten en aanzienlijke kostentoenames", schrijft de staatssecretaris.

Maatschappelijk verantwoord

Volgens Van Veldhoven heeft ProRail uiteindelijk de gronden alsnog moeten aankopen om haar werk te kunnen blijven uitvoeren. De kosten waren veel hoger dan jaren eerder het geval zou zijn geweest. Eind vorig jaar kwamen tweegevallen naar buiten van ondernemers die miljoenen van ProRail kregen voor de grond.

"Het maatschappelijk verantwoord besteden van beschikbare middelen is belangrijk. Ik constateer dat dit hier niet is gelukt", schrijft Van Veldhoven. "Het is nu zaak om lessen te trekken om herhaling te voorkomen", vindt ze. Daarom gaat ProRail voortaan uitvoeriger analyseren of percelen nodig zijn, niet alleen voor toekomstige projecten maar ook voor bijvoorbeeld werkzaamheden.

Convenant

"Ook zullen NS en ProRail hun samenwerking verder verbeteren en hun werkwijze rondom grondverkopen en aankopen in een convenant vastleggen", aldus Van Veldhoven. Daarbij moet ook worden vastgelegd hoe grondprijzen worden overeengekomen.

ProRail-topman Eringa en NS-topman Van Boxtel staan achter de verbeterplannen. "Wij hebben er vertrouwen in dat we met deze verbetermaatregelen beter in staat zijn om percelen die nu of in de toekomst nodig zijn voor spoorse doeleinden te behouden", schrijven ze in een gezamenlijke brief.