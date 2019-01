Tot twee jaar cel geëist tegen mannen die betaald seks hadden met minderjarige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot twee jaar geëist tegen vijf mannen die betaalde seks hadden met een minderjarige uit Den Haag. Het meisje was slachtoffer van een loverboy.

"Ze klom 's nachts na middernacht uit het raam van de ouderlijke woning om de behoeftes van wildvreemde mannen te bevredigen. In hun auto, hun woning of in een enkel geval op hun werkplek', zei de officier van justitie in de Haagse rechtbank. "Ook spijbelde ze van school en maakte ze gebruik van tussenuren om het geld bij elkaar te krijgen."

De loverboy palmde haar in 2016 in via een datingsite, schrijft Omroep West. Hij is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.

Leeftijd niet goed in te schatten

Het OM wil nu ook de mannen die seks met haar hadden toen ze respectievelijk 14 en 15 jaar was achter de tralies krijgen. Zij verklaarden allemaal niet te weten hoe oud het meisje was, bijvoorbeeld omdat ze een hoofddoek droeg. "Dan is het moeilijk om te zien hoe oud iemand is", zei een van hen.

Een tweede verdachte verklaarde haar te hebben leren kennen via een chatsite en zei dat hij ervan uitging dat ze ouder dan achttien was. Een ander zegt "in de maling te zijn genomen", omdat de scholier haar leeftijd voor hem had verzwegen.