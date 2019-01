Parijse agenten veroordeeld voor verkrachting toeriste

Twee Franse politieagenten zijn veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor verkrachting van een Canadese toeriste.

Dat gebeurde op het roemruchte adres 36, Quai des Orfèvres, het hoofdbureau van de politie in Parijs, dat vaak voorkomt in films en boeken. Het politiebureau figureert onder meer in de detectives van Georges Simenon met commissaris Maigret als hoofdpersoon.

Ontmoeting in Ierse pub

De toeriste zegt dat ze in april 2014 een groep politiemannen tegenkwam in een Ierse pub. Ze nodigden haar uit voor een nachtelijke tocht door het befaamde politiebureau.

Ze vertelde dat ze daar werd gedwongen om whisky te drinken, orale seks te hebben en dat ze vervolgens een aantal keren is verkracht.

De vrouw verklaarde eerst dat ze was verkracht door vier agenten, later wijzigde ze dat aantal in drie. Uiteindelijk zijn dus twee agenten voor de rechter gebracht.

Speciale agenten

De politiemensen zijn leden van een speciale eenheid, de Brigade de recherche et d'intervention (BRI), die zich bezighoudt met zware criminaliteit. Zij zeggen dat de vrouw had ingestemd met het drinkgelag en de seks.