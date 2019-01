Luipaard zaait paniek in Indiase woonwijk, vier gewonden

Terwijl de luipaard rondrende in de wijk, kwamen steeds meer omwonenden kijken. Dat leidde tot nog meer stress bij het dier.

Nadat de politie was gebeld, werd een aantal natuurbeheerders opgeroepen. Zij probeerden het dier te vangen met een net. Na vijf uur lukte het uiteindelijk om de luipaard op te sluiten in een gebouw. Vervolgens is het dier verdoofd en gevangen met een kooi. Wat er nu gaat gebeuren met het dier is onduidelijk.

Dit soort conflicten tussen mensen en dieren komt steeds vaker voor in India, waar steeds meer huizen bij en in natuurgebieden worden gebouwd. Deze luipaard kwam waarschijnlijk uit de bergen in de buurt van de stad.