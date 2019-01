Meldpunt burnpits voor defensiemedewerkers maandag open

Defensiemedewerkers die vermoeden dat zij ziek zijn geworden door burnpits in Afghanistan en andere missiegebieden, kunnen vanaf maandag terecht bij een officieel meldpunt van defensie. Burnpits zijn afvalhopen die op de basis verbrand werden omdat de verbrandingsoven defect was.

Minister Bijleveld van Defensie beloofde de Tweede Kamer dinsdag dat er zo'n meldpunt zou komen. Zij vertelde toen ook dat er tot nu toe vier officiële meldingen zijn binnengekomen over gezondheidsklachten door het inademen van giftige stoffen van de burnpits. Of die vier meldingen echt nieuw zijn of een formele versie van een eerdere klacht is niet bekend.

Verwarring

Of er wel of niet meldingen waren gedaan werd onderwerp van discussie. Het ministerie zei van niet, een advocaat van militairen zei van wel. Deze defensiemedewerkers hadden hun gezondheidsklachten gemeld bij bijvoorbeeld een defensiearts en beschouwden dat als een afdoende melding.

Maar deze medische informatie valt onder het beroepsgeheim van artsen en mag dus niet ingekeken worden door de defensieleiding. Ook een standaardformulier over omstandigheden op de missie wordt door het ministerie niet beschouwd als officiële melding. Twee weken geleden riep Bijleveld de betreffende defensiemedewerkers daarom op om een "officiële melding" te doen.