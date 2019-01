Een decoratieboom is vanmiddag in het restaurant van ziekenhuis Alrijne in Leiderdorp op drie bezoekers gevallen. Zij raakten daarbij gewond. Hoe het met hen is, is nog niet duidelijk.

De boom heeft een echte stam, maar kunstblaadjes. In het restaurant staan verschillende van deze bomen. Hoe de boom kon omvallen, wordt nu onderzocht.

Ooggetuigen van het ongeluk worden opgevangen.