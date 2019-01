Zeker 29 kinderen omgekomen door onderkoeling in kamp Syrië

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakte zich ernstige zorgen over de verslechterende situatie in het vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië. Zeker 29 kinderen en baby's kwamen er de afgelopen weken om het leven, met name door onderkoeling.

In het kamp hebben zich de laatste twee maanden 23.000 nieuwe vluchtelingen gemeld, voornamelijk vrouwen en kinderen. Velen van hen zijn ondervoed en uitgeput.

De reis naar het kamp kost de vluchtelingen vaak enkele dagen. Eenmaal aangekomen brengen ze met duizenden tegelijk noodgedwongen een aantal nachten in de open lucht door, in afwachting van hun screening en onderzoek. Ze hebben dan geen tenten, dekens of verwarming, schrijft de WHO.

Hartverscheurend

"De situatie is hartverscheurend", zegt een Syrische vertegenwoordiger van de hulpverlenersorganisatie. "Kinderen sterven aan onderkoeling terwijl hun families vluchten naar de veiligheid. We roepen alle partijen op om ons ongehinderd toegang te geven tot het kamp om deze mensen te bereiken en hen de hulp te bieden de ze hard nodig hebben."

Door de grote toestroom van vluchtelingen is er in het kamp een schrijnend tekort aan tenten, latrines en sanitaire voorzieningen. Veiligheidsproblemen en bureaucratie maken het kamp slecht bereikbaar voor humanitaire hulp.

De WHO dringt er dan ook op aan dat langs de route naar het kamp ambulances en medisch personeel klaarstaan voor de ernstig zieke mensen en dat families met jonge kinderen per bus naar het kamp worden vervoerd.