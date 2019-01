20 jaar cel geëist voor moord op vriendin

Justitie eist twintig jaar cel tegen een 37-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt ervan verdacht zijn 29-jarige vriendin vermoord te hebben voor het verzekeringsgeld. Dat zou zijn gebeurd tijdens een vakantie in Suriname in 2015.

Het stel zou op een avond te veel rum hebben gedronken, waarna de verdachte zijn vriendin dronken op een muurtje langs de snelstromende Surinamerivier achterliet. Volgens de verdachte is ze daarna in het water gevallen, maar justitie denkt dat hij haar heeft geduwd. Haar lichaam werd drie dagen later langs de oever bij een houtzagerij gevonden.

Hoewel de doodsoorzaak niet vastgesteld is, vindt de officier van justitie dat moord bewezen is.

Levensverzekering

De man kwam als verdachte in beeld toen bleek dat hij anderhalve maand eerder een overlijdensrisicoverzekering van 300.000 euro en uitvaartverzekering ter waarde van 10.000 euro had afgesloten op naam van zijn vriendin.

Daarnaast verzamelde hij vlak voor haar dood al haar inlogcodes. Krap een maand na haar dood probeerde de verdachte al om het verzekeringsgeld uitgekeerd te krijgen. Verschillende getuigen hebben verteld dat de verdachte al voor de vakantie in Suriname zinspeelde op haar verdwijning.