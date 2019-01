Man sluit zich op in koelcel van Limburgse beachclub

Het personeel van beachclub Degreez in Panheel (L) keek vanochtend vreemd op toen in de koelcel een man werd aangetroffen. De Pool had zich waarschijnlijk in laten sluiten om de nacht door te brengen in het restaurant en vluchtte de koelcel in toen het personeel binnenkwam. Nadat hij was bevrijd liep hij naar buiten en fietste weg.

Vreemde geluiden

Toen medewerker Severine Ruijters rond 08.00 uur de keuken van het restaurant binnenkwam hoorde ze wat geritsel van plastic en dacht ze dat ze de deur van koelcel dicht zag gaan. "Ik schrok, maar toen ik later mijn collega zag lopen, dacht ik dat zij het moest zijn geweest".

Maar diezelfde collega kwam later naar haar toe omdat ze de deur van de koelcel niet open kreeg. "Steeds als ze hem open wilde maken, werd ie van binnenuit weer dichtgetrokken." Met behulp van een derde collega lukte het uiteindelijk de deur te openen en stapte er een man naar buiten.

"Hij zag er onverzorgd uit en rook naar alcohol. Verder was hij heel rustig. Hij wilde geen hulp, liep naar buiten en fietste weg. Ik had eigenlijk wel medelijden met hem."

Niets gestolen

Volgens Ruijters heeft de man niets vernield of gestolen. Wel vond ze enkele lege bierflesjes in de koelcel. Ze vermoedt dat hij pas in de koelcel is gekropen, nadat hij vanochtend geluiden hoorde.

Agenten hebben nog gezocht naar de man, maar die bleek verdwenen "als sneeuw voor de zon" zo schrijft L1.